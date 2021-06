En una setmana ben farcida de notícies, el Barça podria anunciar-ne avui una altra i de ben grossa. Catalunya Ràdio explicava ahir que la directiva blaugrana, que encapçala Joan Laporta, ha arribat a un acord amb Ronald Koeman, la continuïtat del qual serà oficial en breu. Tot i que fa no pas gaire semblava que el neerlandès estava més fora que no pas a dins, sobretot degut al pobre ruix final de temporada, les converses entre totes les parts implicades han acabat fructificant. Sempre segons explica la mateixa emissora, Koeman hauria acceptat passar part del seu sou garantit a variables que depenen d’una sèrie d’objectius. Lligat un any enrere fins al 2022, es preveu que el vincle podria ser d’una temporada més sempre que es compleixin unes condicions.

A l’espera que avui es pugui fer oficial, el que va fer el Barça ahir va ser anunciar la tercera cara nova per al curs vinent. Si dilluns va ser Sergio Agüero i dimarts el torn era per a Èric Garcia, la novetat d’ahir dimecres la va protagonitzar Emerson Royal. El club blaugrana exercia d’aquesta manera el seu dret de recuperar el defensa brasiler i ha pagat 9 milions d’euros al Betis, on ha jugat aquestes dues últimes temporades. Ha signat cinc gols i fins a deu assistències en la seva etapa al conjunt andalús. Té 22 anys i la intenció és que formi part de la primera plantilla, tot i que tampoc es descarta que sigui venut a l’estiu si arriba una oferta interessant.