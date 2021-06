Quina temporada. La millor que ha fet mai?

A nivell d'equip sí que és la millor, i a nivell individual possiblement també. He fet 8 gols a la Lliga i 3 a Copa Federació. A més he repartit moltíssimes assistències. M'he sentit molt còmode i crec que m'he adaptat molt bé a la nova posició. Sens dubte que ha nivell global ha sigut l'any més complert. Tots els èxits que hem assolit han estat per la pinya al vestidor. Mai no m'havia trobat amb cap grup humà com aquest.

Aquest any ha passat d'extrem a migcampista. Com ho ha viscut?

Va ser totalment d'imprevist ja que sempre he jugat a banda. L'intenció era jugar sempre a l'extrem però quan faltava algun interior per lesió o sanció l'Oriol (Alsina) feia omplir aquella posició en moments puntuals. El rendiment a nivell de joc i estadístiques ha sigut espectacular, no m'ho esperava.

Un rendiment que ha fet que el seu nom aparegui sempre als partits importants. Seu va ser el tercer gol el dia de l'ascens.

Crec que vam fer el partit que havíem de fer. El gol que vam encaixar de córner va fer que ens deixéssim anar. Només faltaven deu minuts per acabar i vèiem molt lluny que el partit se'ns escapés. Ho vaig passar malament però amb el 3-3 final vam pujar.

Ascens a Primera RFEF, però per dos punts que no disputen el play-off a la Lliga Smartbank. Què creu que hagués passat?

Haguéssim lluitat per pujar a Segona A. La temporada que hem realitzat és d'un 10. Vam guanyar la Copa Federació a la pròrroga i vam disputar la Lliga a la primera volta amb un extra de cansament per haver de disputar durant dos mesos partits tots els dimecres i diumenges. Però vaja, al cap i a la fi, mai se sabrà si haguéssim pujat o no. Havíem d'haver fet els deures contra l'Olot i guanyar-los.

La Copa Federació. Quina fita, oi?

Ens va sortir una Copa espectacular a tots. Vam poder guanyar a equips de molta entitat com l'UCAM o el Nàstic. A més, la final va ser a Las Rozas a casa seva i que comptava amb jugadors d'alt nivell. Recordo que vam viatjar el dia abans molts quilòmetres. A més vaig tenir la sort de poder marcar el gol de la victòria al darrer segon de la pròrroga. És el que tot jugador desitja. Ja es pot imaginar els dies posteriors: em van trucar de molts mitjans per parlar amb mi. Va ser tot nou.

A la Copa del Rei va sortir creu.

Va ser una setmana o dues després. Vaig fallar el penal contra l'Espanyol. No estic molest per això, tot al contrari. Qui llença els penals o les faltes ja sap les responsabilitats i conseqüències que tindrà. Normalment quan soc al camp soc el llançador número u o dos en totes les jugades a pilota aturada. Aquell dia contra tota un Espanyol ni Pitu ni Magallán eren al camp i vaig decidir xutar jo. Davant tenia un gran porter com Oier Olazábal que fa un piló d’anys que és a Primera i Segona. Vaig errar, sí però al cap i a la fi és el risc que es corre quan prens la iniciativa.

Com hi va aterrar a Llagostera?

Jugava a l'Ebre i vaig rebre la trucada de l'Oriol. No m'ho vaig pensar gaire ja que tenia ganes de tornar a casa després d’uns anys. Des del primer moment em vaig adonar que el Llagostera és un club humil i molt familiar. La rebuda va ser espectacular.

Va pujar a Segona B amb el Mallorca B però també ha passat pel planter del Madrid. Com ho va viure?

Allò es molt diferent. Jugar al Madrid és l'hòstia. Ho tens tot. Em refereixo a nivell de camps, gimnassos, fisios... Ho considero com un món paral·lel al futbol de Segona B, el de veritat. Això a Madrid, però a Mallorca tres quarts del mateix. És un club que ha tingut el primer equips molts anys a Primera. He de dir que sortir d'aquests dos clubs és un xoc de realitat. Si no es pot arribat a l'elit amb algun d'aquests clubs s'ha d'anar al futbol humil. I és allà on s’aprèn el que costa guanyar un sou de veritat.

Es veu fent el pas al futbol professional el curs vinent?

Realment no sé què faré l'any que ve, tot i que tinc un any més de contracte. No sé si vestiré la samarreta del Llagostera o no. El que faré és asseure'm amb l'Oriol a parlar del meu futur. El que sí que tinc clar és que ara aniré de vacances i a gaudir de l'estiu.