L'exdirector general del FC Barcelona, Óscar Grau, i l'exdirector dels serveis jurídics, Román Gómez-Ponti, han assenyalat aquest dilluns l'expresident Josep Maria Bartomeu com l'ideòleg i la seva mà dreta, Jaume Masferrer, com l'executor, en el 'BarçaGate', segons ha revelat una de les acusacions populars del cas.

Grau i Gómez-Ponti han declarat avui davant el jutjat d'instrucció número 13 de la capital catalana. Segons Felipe Izquierdo, l'advocat del col·lectiu 'Cor Blaugrana' que està en la causa com a acusació popular, tots dos van manifestar que els treballs relacionats amb el 'Barçagate' "van ser encàrrecs directes que els va donar Bartomeu".

"A més, Grau va dir que, si és una ordre de presidència, no es discuteix", ha afegit Izquierdo després de la declaració dels investigats a la Ciutat de la Justícia.

D'altra banda, sempre segons aquesta acusació popular, Grau i Gómez-Ponti han apuntat a suposats atacs a les xarxes socials que hauria patit el Barça durant l'època del referèndum per la independència de l'1 d'octubre de 2017 com l'origen de la contractació de les empreses de Carlos Ibáñez.

Aquestes mateixes fonts han assenyalat que Gómez-Ponti ha declarat que l'auditoria externa que el Barça va contractar a PriceWaterHouseCoopers (PwC) va costar al club blaugrana 600.000 euros i que el departament de Compliance (encarregat de vetllar pel bon funcionament dels processos interns de l'entitat) "era un desastre".

A diferència de l'expresident Josep Maria Bartomeu i l'excap de l'àrea de presidència Jaume Masferrer, que es van negar a declarar quan van ser detinguts l'1 de març, Grau i Gómez-Ponti, els qui van ser rellevats dels seus càrrecs amb l'arribada de Joan Laporta a la presidència, sí que van contestar a les preguntes de la jutgessa Alejandra Gil i als advocats de les parts.

"Per descomptat que he declarat, amb ganes", ha dit Grau en sortir de la declaració i preguntat pels periodistes. La seva declaració, que estava prevista per les 10:00 hores, ha començat amb 45 minuts de retard i ha durat una hora i 15 minuts.

Una durada similar ha tingut la de Gómez-Ponti, que ha començat passades les 12 del migdia. L'excap dels serveis jurídics del Barça no ha volgut parlar amb els mitjans de comunicació a la sortida de la Ciutat de la Justícia.

A Grau, Gómez-Ponti, Bartomeu i Masferrer se'ls investiga per possible administració deslleial i corrupció entre particulars en el 'Barçagate', el cas de les xarxes socials en el qual el club blaugrana hauria contractat diverses empreses del conglomerat Nicestream que van desprestigiar jugadors, exjugadors, candidats a la presidència i altres personalitats públiques de l'entorn del club.

Al principi també estava previst que aquest dilluns declarés Carlos Ibáñez, el propietari de Nicestream, però finalment la declaració s'ajorna fins al 20 de juliol i es farà per videoconferència.

D'altra banda, Josep Maria Bartomeu i Jaume Masferrer estan citats a declarar el 30 de juny per la querella que els va interposar Jaume Roures, fundador del Grup Mediapro, en ser ell una de les persones presumptament difamades a les xarxes socials a través dels comptes controlats per Nicestream.

I el 15 de juny se celebrarà el judici entre el FC Barcelona i l''excompliance officer' Noelia Romero, que va ser acomiadada mesos després del 'Barçagate'.

Romero va començar una auditoria interna la mateixa setmana que es va destapar paral·lela a la que va fer el club a través de PriceWaterHouseCoopers però, segons va denunciar, Bartomeu li va impedir presentar aquesta davant la junta directiva. Posteriorment seria suspesa de sou i de feina abans de ser acomiadada.

El 'BarçaGate' va acabar com la dimissió de sis d'aquells membres de la junta directiva del FC Barcelona: Emili Rousaud, vicepresident institucional; Enrique Tombas, vicepresident i tresorer; Josep Pont, responsable de l'àrea comercial; Silvio Elías, directiu encarregat del Barça B; Maria Teixidor, secretària i presidenta de la Comissió de Control i Transparència; i Jordi Calsamiglia, responsable de l'àrea disciplinària.