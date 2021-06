La Federació va informar ahir del format de competició de les noves 2a i 3a RFEF. El curs que ve hi haurà 18 grups de 3a RFEF, la cinquena categoria estatal. Al grup català hi competiran l’Olot, el Peralada, el Girona B i el Figueres. El campió de grup pujarà a 2a RFEF, mentre que del segon al cinquè disputaran un play-off, el vencedor del qual jugarà una segona fase amb els altres guanyadors de la resta de grups per un altre bitllet a 2a RFEF.