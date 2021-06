Josep Espar tornarà a dirigir la UE Sarrià la temporada vinent. Ho farà a Divisió d’Honor Plata, una categoria en la qual el club vol consolidar-se després que enguany sota la direcció de Salva Puig hagi aconseguit la permanència. La directiva, tanmateix, ha optat per no renovar Puig i recuperar Espar. «Des que vam entrar al 2019, sempre ha estat la primera opció», reconeixia ahir el president Joan Llunell. Espar no es va asseure a la banqueta del Sarrià perquè va anar-se’n al Wisla Plock a fer de segon de Joan Sabaté, tasca que compaginava amb la de director esportiu sarrianenc. Finalitzada l’etapa a Polònia, torna a casa -hi viu des de fa 10 anys- per fer-se càrrec de l’equip en el què és, «un repte molt important».

Des que en va marxar primer al Vezsprem hongarès i després a Polònia, Espar ha notat «sempre» la confiança del club. «Sentia una mica la necessitat de tornar en algun moment», reconeixia ahir durant la presentació. Des de la direcció esportiva, Espar ha vist la trajectòria de l’equip amb Puig. «Ha ajudat molt. Tant als jugadors com a l’equip per mantenir la categoria», diu Espar del seu predecessor. «Vull que l’equip jugui de forma intel·ligent. No serà la mateixa línia de Puig, però seran conceptes molt semblants» deia.

Amb vistes al nou exercici, el tècnic ja sap que no podrà comptar amb Pere Arnau (Puente Genil) ni Segarra, Martínez i Rovira, que també són baixa. Espar és conscient que serà complicat salvar-se un any més. «En aquesta categoria semiprofessional i amb els jugadors que se’n van, haurem de fer coses extraordinàries. Ens salvem o no, vull que l’equip evolucioni i engresqui la gent que vingui a veure’ns».