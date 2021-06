El Girona va sortejar ahir aleatòriament les entrades per veure la final del play-off contra el Rayo a Montilivi (diumenge 20 de juny a les 21 h). Un total de 3.924 socis va quedar-se sense seient, després que el club informés d’haver rebut 5.056 sol·licituds i només pogués posar 1.132 entrades a la venda. Els socis afortunats als quals els hagi tocat una entrada hauran d’adquirir-la dilluns vinent a través d’un mail que rebran. Molts socis van mostrar el seu malestar per com s’ha dut a terme el procés d’assignació d’entrades.