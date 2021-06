«Hem pecat d’innocents», es lamentava Ramon Benito. El Garatge Plana Girona que dirigeix fent tàndem amb Marc Comamala acabava de fer un excel·lent partit contra tot un Reus Deportiu, però les semifinals de la Copa del Rei s’escapaven per culpa d’un gol d’Álex Rodríguez quan només faltaven tres segons pel final de la pròrroga. Allà hi havia arribat l’equip, jugant de tu a tu a un dels favorits al títol. Una derrota mai es pot donar per bona, però el 7-6 final també té la seva lectura positiva per als gironins, que en pocs dies jugaran l’Europe Cup. «Hem tingut el nostre rival contra les cordes i hem demostrat que podem. El més just hauria sigut decidir-ho tot a la loteria dels penals, però no ha sigut així. Ens toca aixecar-nos».

Partit elèctric, vibrant, de poder a poder. Un duel de quarts de final amb alternatives i que el Girona va encarar de la millor manera possible. Al descans, 2-2. I fins i tot el resultat es va arribar a posar a favor amb el 5-6, obra d’un excels David Gelmà, autor de tres gols. Quedava encara massa temps i Marc Julià va enviar el desenllaç a la pròrroga amb el 6-6. El temps extra no va acabar bé. El definitiu 7-6, una gerra d’aigua freda quan només quedava un tancar i obrir d’ulls. «Hem demostrat que si donem el tres-cents per cent podem guanyar a qualsevol. Ens hem de quedar amb això. Durant la temporada hem sigut una autèntica muntanya russa, amb moments de tota mena. Hem de tornar a fer el que sigui perquè surti cara», diu Benito. El proper compromís, l’Europe Cup que es jugarà a Andorra del 18 al 20 d’aquest mes.