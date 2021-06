El Palafrugell continuarà un any més a OK Lliga després d'empatar (3-3) a la pista del Vilafranca en el partit de tornada del play out per la permanència. D'aquesta manera, els de Xavier Garcia Balda van fer bo el 5-3 aconseguit a casa en el partit d'anada de la setmana passada.

Tot i així, els blanc-i-negres s'han vist en un parell de moments contra les cordes, quan els del Penedès s'han avançat amb l'1-0 i el 2-1. Però el Palafrugell ha sabut gestionar els nervis i quan faltaven 37 segons pel final, Sergi Canet posava el 2-3 per donar tranquil·litat als visitants. A vuit segons per acabar i amb l'eliminatòria ja sentenciada, el Vilafranca ha fet el definitiu 3-3.