Un gol en pròpia porta de Mats Hummels, al minut 20, va donar la victòria a França per 1-0 davant Alemanya en un partit en què els dos equips van fer un gran desplegament tàctic i físic amb superioritat dels francesos pel que fa a arribades a porta.

França va tenir nombroses oportunitats durant tot el partit. Abans del gol en va disposar de dues, un cop de cap de Pogba després d’un córner i una rematada de Mbappé que Neuer va haver de desviar. Alemanya també ho va intentar, però llevat d’un cop de cap desviat de Thomas Müller al minut 23 no hi va haver aproximacions clares a la primera part. Alemanya va tenir bones fases a la represa, però els francesos van defensar bé i a més van començar a tenir espais per buscar el contraatac. En aquest context, dos gols, un de Mbappé i un altre de Benzema, van ser anul·lats per fora de joc i Rabiot va fer una rematada al pal.