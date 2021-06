Els socis compromissaris del FC Barcelona han aprovat els comptes de la temporada 2019-2020 i el pressupost de la 2020-2021 de la junta directiva de Josep Maria Bartomeu a l'Assemblea General de Compromissaris que s'està celebrant aquest diumenge al Camp Nou.

Aquests dos punts, que portaven pràcticament un any esperant ser aprovats perquè la pandèmia no va permetre abans la celebració de l'assemblea, han estat defensats per Jordi Moix, representant de la junta de Bartomeu, qui ha pujat a la platea entre xiulades i aplaudiments mentre el secretari Josep Cubells demanava respecte.

Després dels moments de tensió, els comptes del curs 2019-2020, amb 97 milions de pèrdues, han estat aprovats per 616 vots a favor, 67 vots en contra i 68 vots en blanc, i el pressupost 2020-2021, per 578 vots a favor, 71 en contra i 94 en blanc.

Es dona la circumstància que aquest pressupost, que té previst ingressar 828 milions d'euros i obtenir 1 milió de beneficis, el 30 de juny es tancarà amb unes pèrdues de més de 300 milions, segons fonts de la directiva de Laporta.