Després de l'arribada d'Albert Carbó a la banqueta, l'Olot ja compta amb el vistiplau del tècnic per seguir posant fil a l'agulla a la plantilla de la temporada que ve. L'objectiu és tenir un equip de garanties per ser ambiciosos a la Tercera RFEF. És per això que el director esportiu Sergi Raset s'ha assegurat la continuïtat d'Albert Batalla, que seguirà defensant la porteria de l'Olot per segon curs consecutiu.

El porter de Balaguer, de 23 anys, va arribar al club garrotxí procedent del filial de l'Almeria. Batalla va incorporar-se per competir amb Pol Ballesté sota pals i ha tingut el rol de porter suplent, jugant quatre partits. L'Olot també va lligar la renovació d'Albert Bázquez.