Amb només 30 anys, Albert Carbó aterra a la banqueta d’un Olot que aspira a tot a la Tercera RFEF. El tècnic empordanès admet que la responsabilitat és molt gran, però que el repte l’apassiona. “Tenia ganes de fer un pas endavant. Sento que faig un salt”, han estat les seves primeres paraules a la sala de premsa del Municipal d’Olot. Carbó, que firma per una temporada més una altra opcional, deixa enrere una etapa de dos anys al Peralada i es defineix com un entrenador metòdic, que li agrada controlar tots els matisos del joc, amb pilota i sense pilota. Tot plegat, amb l’objectiu de ser un equip competitiu.

Per la seva banda, el president del club, Joan Agustí ha afirmat que Carbó és una peça clau del nou projecte de l’Olot i n’ha destacat el seu talent i el seu compromís.

Sergi Raset: "La idea és seguir amb la filosofia que té el club, apostar per jugadors i tècnics catalans i de proximitat que tinguin nivell per créixer"#BenvingutCarbó #TerceraRFEF — UNIÓ ESPORTIVA OLOT (@UEO1921) 16 de junio de 2021

L’extècnic del Peralada ja ha començat a treballar colze a colze amb Sergi Raset per confeccionar la plantilla de la temporada que ve que poc tindrà a veure amb la de l’any passat. De moment, ni el director esportiu ni Carbó han volgut parlar de noms, però ja s’està treballant amb diferents perfils per reforçar totes les posicions. “Hi haurà molts canvis respecte la temporada passada, hi ha molta feina per endavant” ha assegurat Raset. També hi haurà canvi de peces en el cos tècnic. En els pròxims dies, l’Olot donarà a conèixer qui acompanyarà Carbó a la banqueta vermella.