Anglaterra i Croàcia es van classificar ahir per a la ronda de vuitens de final de l’Eurocopa com a primera i segona del grup D, després de derrotar la República Txeca (0-1) -també en la següent ronda com una de les millors terceres- i Escòcia (3-1), respectivament. Anglaterra va acabar la fase de grups amb set punts gràcies a un gol de Sterling, mentre que Croàcia (amb un gol de Modric) va aconseguir la segona posició després d’arribar als quatre i superar la República Txeca, que suma les mateixes unitats però una posició per sota per la diferència de gols a favor.

D’aquesta manera, Anglaterra s’enfrontarà en vuitens de final al segon classificat del grup F (França, Alemanya, Portugal o Hongria) el dimarts 29 de juny a Wembley, i Croàcia, al segon del grup E (Suècia, Eslovàquia, Espanya o Polònia) el dilluns 28 de juny a Copenhaguen. A més, la República Txeca va aconseguir passar ronda en ser de moment la millor tercera de tota l’Eurocopa.