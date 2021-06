Ousmane Dembélé, davanter del Barcelona, es va lesionar de gravetat jugant l’Eurocopa de seleccions i serà operat el proper dilluns, 28 de juny, a Turku (Finlàndia) per fer net d’una desinseció del tendó del bíceps femoral del genoll dret. El club blaugrana rebrà, això sí, uns 2 milions d’euros perquè, segons dicta el reglament del Programa de Protecció que regula el futbol mundial, hi ha indemnitzacions per als equips si un dels seus futbolistes es lesiona en un partit amb la seva selecció.