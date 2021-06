Cinc dies després de quedar-se altre cop amb la porta als morros en l’intent de pujar a Primera, el llistat d’incògnites a Montilivi per la temporada entrant és llarguíssim. Des de qui serà l’entrenador, fins al futur de Cristhian Stuani i una bona colla de jugadors més, passant, fins i tot, per la continuïtat de Quique Cárcel. Fins ara, les úniques certeses són que Monchu i Franquesa, cedits pel Barça i Vila-real, respectivament, no continuaran i que Luna i Cristóforo, que acaben contracte aquest 30 de juny tampoc ho faran. Això sí, encara no n’hi ha cap confirmació oficial. A l’espera del que pugui passar a partir d’avui, que sembla que el club començarà a moure peces, l’únic que està clar és que el curs que ve Montilivi tornarà a rugir com abans de la pandèmia. Així ho va anunciar ahir la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que va explicar que se suprimeix la norma que prohibia o limitava l’accés d’aficionats en partits de la Lliga de futbol i de la Lliga ACB per la temporada que ve. Tot i això, l’aforament als estadis catalans resta pendent del Procicat i s’haurà d’entrar amb mascareta.

La ministra va informar que se suprimia l’article 15.2 de la llei de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la pandèmia aprovada al març per «tornar a la normalitat en els estadis de futbol, de la Lliga professional i de bàsquet de l’ACB». «Suprimim aquest article i tornem a la normalitat per al començament de la Lliga», va dir la ministra. «És una gran notícia. Ja estem arribant al final del túnel», declarava ahir a la tarda el president de la Lliga, Javier Tebas.

Montilivi ja ha vist aquestes últimes setmanes el retorn, amb restriccions, dels espectadors a l’estadi. Va ser durant els dos partit del play-off contra l’Almeria i el Rayo en què van entrar a l’estadi 1.500 persones. La decisió suposarà una bona injecció de capital pel Girona i la resta de clubs que podran comptar amb els abonaments després d’un any en què han hagut de retornar-los.

A partir del cap de setmana del 13 d’agost, data fixada pel començament de l’exercici 2021-22, l’estadi ja podrà oferir l’entrada a la totalitat de la seva capacitat (11.200). Una bona notícia, sens dubte, mentre el club manté el silenci instaurat des del final del partit contra el Rayo. L’anunci va ser molt ben rebut des de Las Palmas, on diversos representants de les penyes del Girona són en una trobada d’aficions. «És una bona alegria. L’estadi és el nostre hàbitat natural i on més ens agrada estar per donar suport a l’equip», explica Pepe Sierra, president de la Immortal. Sierra reconeix que s’ha fet «llarg» aquest any i tres mesos -amb l’excepció del play-off- sense poder trepitjar les graderies de Montilivi. «Sobretot els primers mesos van ser complicats perquè molts bars eren tancats i les penyes no teníem un lloc per reunir-nos i veure els partits», diu. Sierra destaca que «les xarxes socials» van permetre els aficionats «mantenir el contacte» i continuar tinguent el Girona com a nexe d’unió.

En la mateixa línia s’expressa des de Girona, Lluís Bosch, el president de la Penya Gironina. «És una molt i molt bona notícia poder tornar amb el 100%, encara que sigui pendent del Procicat. És vital i molt important tornar al camp i poder estar al costat dels nostre s jugadors», diu Bosch que considera que «si diumenge passat contra el Rayo, Montilivi hagués estat ple, no s’hauria deixat escapar l’ocasió de pujar».