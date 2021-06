La dona que va causar el dissabte 26 de juny la caiguda que va provocar una caiguda massiva al Tour ha estat detinguda aquest dimecres, segons ha informat la cadena de ràdio francesa RTL, que cita fonts pròpies. Segons aquesta informació, es troba en dependències de la Gendarmeria a la localitat de Landerneau on curiosament va acabar la primera etapa de la Volta guanyada per Julian Alaphilippe.

Dissabte a la tarda, després que es produís una denúncia per part del conjunt alemany DSM, la Gendarmeria va sol·licitar l'ajuda ciutadana per intentar identificar la causant de l'accident. Fins i tot es va facilitar un número de telèfon destinat a les persones que poguessin aportar dades que facilitessin l'arrest. A la caiguda, amb múltiples damnificats, els més afectats van ser els ciclistes Jasha Sütterlin i Marc Soler; tots dos no van poder continuar en la prova, tot i que el corredor català va arribar a meta amb els dos braços fracturats.

L'accident es va produir a 45 quilòmetres de la meta quan l'espectadora va accedir a la carretera, reservada per al gran grup, amb una pancarta en què saludava els seus avis en alemany. Tony Martin, del conjunt Jumbo, es va empassar el cartell i va arrossegar en la seva caiguda a nombrosos corrredors. Segons RTL, la dona es troba en la situació policial denominada 'garde à vue', que permet a la policia l'arrest durant diverses hores abans de la intervenció judicial. La dona, de no haver-hi més denúncies o sol·licitud d'indemnitzacions, s'arrisca a una multa inicial de 1.500 euros.