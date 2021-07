Max Verstappen continua intractable en el Red Bull Ring. El pilot neerlandès, actual líder del campionat amb 18 punts d’avantatge sobre l’heptacampió Lewis Hamilton, ha exhibit una superioritat impressionant aquest dissabte al Gran Premi d’Àustria. En el tercer lliure ha superat els dos Mercedes per mig segon. I a l’hora de la veritat s’ha anotat la quarta ‘pole’ de la temporada (tercera consecutiva i setena de la seva carrera) amb un crono d’altura (1.03.720). El gir de guió l’ha protagonitzat Lando Norris (McLaren), que s’ha colat en la lluita i ha conclòs segon a només 48 mil·lèsimes de Max. Hamilton, quart per darrere de ‘Checo’ Pérez, arrencarà a segona fila aquest diumenge (15:00 h, DAZN). Si no hi ha canvis inesperats o la meteorologia sorprèn els favorits, ‘Mad’ Max i Red Bull amenacen de prolongar la seva hegemonia.

Desastre de Ferrari

En una classificació disputada en condicions de sec i amb temperatures altes, Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Esteban Ocon (Alpine), Nicholas Latifi (Williams) i els dos Haas de Mick Schumacher i Nikita Mazepin s’han quedat fora en la primera tria, amb un temps de tall situat en 1.05.0 i cap incidència important. Fernando Alonso ha passat a Q2 sense problemes, a diferència del seu company, Ocon, al qual el circuit d’Spielberg continua entravessant-se-li. També Carlos Sainz ha accedit a la següent ronda, tot i que Ferrari també pateix en aquesta pista i Charles Leclerc ha tingut més dificultats.

Els dos espanyols han caigut eliminats en la Q2, tot i que tots dos han estat molt a prop d’entrar en la lluita per la ‘pole’. Sainz, que se l’ha jugat amb els pneumàtics mitjans, s’ha quedat a tot just 6 mil·lèsimes del seu objectiu, mentre que Leclerc tampoc s’ha sortit amb la seva. Desastre complet per a Ferrari.

Alonso, furiós amb Vettel

Alonso, que s’ha vist tapat per Vettel en la seva volta ràpida, quan venia llançat i millorant els seus temps a tots els sectors, ha acabat furiós amb el pilot alemany, que ha evitat que l’asturià pogués mantenir la ratxa dels últims grans premis, sempre en el ‘top ten’ de sortida.

La definitiva Q3 ha sigut una vegada més molt intensa, tot i que Verstappen, que en l’anterior ronda havia dominat amb una volta en 1.03.9 i ha deixat Hamilton a 3 dècimes, ha mantingut la tensió fins al final, per anotar-se una ‘pole’ estratosfèrica (1.03.720) que torna a situar-lo com a principal candidat a la victòria aquest diumenge.

La volta increïble de Norris

Lando Norris, que en la seva penúltima volta ja s’ha quedat molt a prop del neerlandès, ha completat un últim ‘stint’ de ciència-ficció per concloure a només 48 mil·lèsimes i aquest diumenge escortarà Max a la primera fila del GP d’Àustria, amb Pérez i Hamilton en la segona línia de la graella. Més difícil encara per a l’anglès, que aquest dissabte, precisament, ha anunciat la seva renovació amb Mercedes fins al 2023.