S’ha acabat la incògnita. El Bàsquet Girona tindrà dos equips sènior aquesta temporada, un competint a la LEB Or per segona campanya consecutiva i l’altre, i aquí hi ha la novetat, fent-ho a la Lliga EBA. Divendres s’acabava el termini d’inscripcions a la Federació i el club que presideix Marc Gasol va fer un nou pas endavant, assumint la plaça a la quarta categoria que s’havia guanyat a la pista el CEB Girona, club que poc després va acabar absorvit pel projecte de l’expivot de l’Akasvayu. D’aquesta manera a la Lliga EBA hi haurà aquest curs tres representants gironins: Quart, Bisbal i el Bàsquet Girona B.

Després d’una magnífica temporada a la Copa Catalunya (batejada el curs passat com a Campionat d’Espanya de Primera divisió), el CEB Girona va assolir un ascens històric a la lliga EBA guanyant la final de la categoria a la pista del Navàs (64-68). L’equip dirigit per Marc Serra feia el salt a la quarta divisió del bàsquet espanyol, però pocs dies més tard, es feia públic que el club era absorvit pel Bàsquet Girona. Era el 16 de juny i en un comunicat conjunt, totes dues entitats defensaven que l’operació «donarà més oportunitats als jugadors de la demarcació, potenciarà el bàsquet gironí i fonamentarà les bases socials i professionals d’una iniciativa feta a Girona i per a Girona». Valorats tots els escenaris, el club presidit per Marc Gasol va optar per fer el pas, assumir l’ascens del CEB Girona, i disposar d’un filial a EBA que també permetrà ajudar en la feina de formació de jugadors per el primer equip.

De moment Carles Marco té cinc jugadors confirmats per a la present temporada a LEB Or. Tres tenien contracte ja des del curs anterior (Faye, Sevillano i Cosialls), un continua després de ser renovat (Albert Sàbat) i un altre arriba com a primer reforç de l’estiu (el letó Vecvagars, provinent del Força Lleida). Més incògnites hi ha a l’equip d’EBA. En els propers dies s’haurà de confirmar qui és l’entrenador (si continua Marc Serra), i amb quins jugadors es compta, tot i que la idea seria que el bloc de l’ascens pugui seguir competint, ara una categoria per sobre, si ho desitgen.

Amb les inscripcions tancades, la FEB obre ara un període per revisar i aprovar la documentació. En uns dies s’haurien de confirmar tots els equips que competiran a LEB Or, LEB Plata i EBA, així com també els inscrits a la Lliga Femenina. A la LEB Or el format tornarà a ser el mateix que l’any anterior: dos grups de 10 i 9 equips que a mitja temporada es dividiran entre els que lluiten per pujar a l’ACB i els que intentaran no baixar. A EBA els equips catalans competiran a la conferència C (3 grups de 12) contra rivals aragonesos i balears.