Tot i la pandèmia i les restriccions que això comporta, la ciutat de Banyoles ha pogut somriure aquest passat cap de setmana. Un grapat d’esportistes es van donar cita a l’Estany per participar en el Campionat d’Espanya de Rem Olímpic en les categories aleví, infantil i veterà. «Poder celebrar aquest campionat ha sigut un pas més cap a la normalitat. Considero que des del club hem estat bé pel que fa l’organització i hem omplert les instal·lacions d’una gran quantitat d’esportistes. Estem molt contents i satisfets», són les paraules del president del Club Natació Banyoles, Albert Comas.

Van poder participar un total de 91 remers del club del Pla de l’Estany repartits en 22 alevins, 38 infantils i 31 veterans. D’entre tots ells i les embarcacions que conformaven, els banyolins van poder competir en 20 finals, de les quals se’n van endur 11 medalles: 5 en categoria masculina amb 2 ors, 1 plata i 2 bronzes i 6 en categoria femenina amb 4 plates i 2 bronzes repartides en 2x500m, 1x500m, 4x1.000m, 8x1.000m i 2x1000m. Uns bons resultats que els van permetre tancar la competició en tercera posició pel que fa a la classificació a nivell de clubs, només per darrere del Club Náutico Sevilla i del Real Círculo de Labradores de Sevilla. Tot i això, Comas destaca que «estem molt satisfets pels resultats, però el més important és que els esportistes puguin demostrar en una competició tot allò que realitzen durant els entrenaments en el seu dia a dia. És igual si és una medalla d’or o no».

Després de tots els problemes a nivell esportiu que ha suposat la pandèmia de la covid, el Club Natació Banyoles va ser capaç d’organitzar un campionat. «Hem limitat l’aforament de dins del club. De fet, ningú que no fos esportista o entrenador hi podia entrar», comentava Comas abans d’afegir que «tots els esportistes per competir havien de fer-se el test PCR i donar negatiu sinó no podien participar». Pel que fa els aficionats que aplega una cita com aquesta cal dir que estaven separats menys «en el punt d’arribada. Allà s’aglomerava moltíssima gent. Tot i això era obligatori que portessin la mascareta si no respectaven la distància de seguretat. No obstant, puc dir que les mesures que vam decretar s’han respectat a la perfecció. Els vencedors de cada categoria han hagut de pujar al podi amb la mascareta posada», descrivia Comas.