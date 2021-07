L’Spar Girona i Clàudia del Moral han decidit separar els seus camins. La jugadora gironina abandona la plantilla i signa pel Genève Elite Basket, de la Lliga Suïssa, i que entrena Fran León. Del Moral, que va arribar al mes de gener per substituir la vacant deixada per Helena Oma, gairebé no ha tingut participació durant la seva estada a Fontajau i Alfred Julbe pràcticament no li va donar minuts a la pista. De fet, només va jugar set partits comptant totes les competicions. Del Moral, formada a les categories inferiors de l’Spar Girona, va passar-se un bon temps als Estats Units abans de tornar a casa a mitjans del curs passat. D’altra banda, Rebled Bellvehí Advocats s’uneix al projecte de l’Spar Girona, a qui patrocinarà per a la temporada 2021-22. «És una il·lusió per l’esport femení i pel Club poder seguir comptant amb la confiança de grans empreses que aposten pel projecte i comparteixen la nostra filosofia», va dir Cayetano Pérez.