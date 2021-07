Anatoli Karpov, el dotzè campió del món d’escacs, tota una eminència en la matèria, tindrà una acadèmia a Platja d’Aro que portarà el seu nom, després del conveni signat ahir per totes les parts. N’hi ha unes 400 arreu del món. L’Anatoli Kàrpov Chess Academy Catalunya, que s’estrenarà al flamant centre cívic de Platja d’Aro és exclusiva a Catalunya i Balears. «És un èxit molt gran per a un lloc tan petit i que, sembla mentida, té el Club d’Escacs Platja d’Aro a la Divisió d’Honor, la màxima categoria a escala catalana. Estem molt agraïts a Karpov i a l’Ajuntament per poder gaudir d’un projecte tan llaminer. I és un honor, és clar, que Karpov ens cedeixi els seus mètodes per poder-los implementar a l’escola», assegura Jordi Díaz, president del Club d’Escacs de Platja D’Aro.

L’Anatoli Karpov Chess Academy Catalunya serà per temps indefinit i sense contraprestació econòmica. Per definir el mètode Karpov, Díaz explica que «és molt complicat, se n’han escrit cent llibres. El principal propòsit és que el joc et fa pensar, cada acció i moviment té conseqüències. Es busca l’harmonia de les peces, que siguin actives i valorant com s’arriba al final en una posició d’avantatge. És una manera de jugar a escacs utilitzant la profilaxi; és a dir, evitant riscos innecessaris, tenint cura de la teva posició».

Díaz assegura que ahir mateix ja van rebre un munt de peticions demanant informació sobre les inscripcions. «Encara no sabem com ho farem, dependrà molt de les sol·licituds que tinguem. Si tot segueix al ritme que intuïm, segurament farem classes diàries. Hem rebut molts correus, molts». L’Anatoli Kàrpov Chess Academy Catalunya també es desplaçarà a les escoles a impartir classes, com a activitats extraescolars. I les lliçons seran tant presencials com virtuals. L’augment dels interessats en aquest esport és molt visible els darrers temps. «La pandèmia hi deu tenir alguna cosa a veure, segur. Perquè ens hem quedat més temps a casa i hem buscat alternatives per distreure’ns. I la sèrie Gambito de Dama, evidentment. En parla tothom i això ens ha ajudat», finalitza Diaz.

Karpov és un habitual al festival internacional Platja d’Aro Chess Festival, que es va tancar dissabte. Ahir va mostrar-se molt proper i satisfet durant la roda de premsa de presentació de l’acord i va tenir temps de jugar una partida amb una nena del club d’escacs local. El gran mestre internacional rus va obrir la primera acadèmia el 1975 i des d’aleshores té repartides més de 400 escoles en diversos països de tot el món.