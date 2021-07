El Sol Gironès Bisbal Bàsquet competirà per segona temporada consecutiva a la Lliga EBA, la quarta categoria del bàsquet estatal, i el club ja fa temps que treballa en la confecció de la plantilla. Durant les últimes setmanes ha anat anunciant baixes i renovacions, però tot just ahir es tancava la primera incorporació. Es tracta de la d’Isaac Valera, un jugador de 29 anys molt versàtil que pot actuar en les posicions de 3 i de 4. El saltenc fa 1,91 metres d’alçada i aquest curs passat va formar part del CEB Girona, equip que precisament va pujar a EBA però que finalment ha acabat sent absorvit pel Bàsquet Girona, que aprofitarà la seva plaça per fer-hi competir un segon equip sènior.

A banda de l’arribada de Valera, el Bisbal Bàsquet ja s’ha assegurat la continuïtat de Guillem Planas, Joan Òdena, Marc Mateu, Àxel Poch, Marc Sansabrià, Xavi Montalat, Xevi Torren i Èric Jiménez. Es manté per tant el bloc del darrer curs a les ordres de Cesc Senpau, tot i que també s’ha anunciat alguna baixa com la d’Arnau Frau i la de Christ Bonazebi.