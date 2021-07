El Peralada va anunciar les renovacions de dos dels puntals de la temporada passada, Sergi Romero i Ritxi Mercader. Els d os capitans continuaran un curs més al conjunt altempordanès, que està pendent de confirmar qui serà l’encarregat de dirigir l’equip des de la banqueta després de l’adéu d’Albert Carbó cap a l’Olot.

Tant Romero com Mercader són dos dels pilars del Peralada els dos últims cursos i també ho haurien de ser aquest que és a punt d’encetar-se. Format al Girona, Romero viurà la tercera temporada seguida al Municipal (ja hi havia jugat, la 14-15). Al passat exercici va ser indiscutible a l’onze i tan sols es va perdre cinc partits. Ritxi Mercader, per la seva banda, també va aterrar a Peralada ara fa dos anys procedent del Figueres. El palamosí, de 30 anys, va disputar 27 partits dels 30 possibles convertint-se en peça clau per a Carbó.

Les renovacions dels dos capitans són la primera pedra del nou projecte del Peralada per aquesta nova temporada a Tercera RFEF.