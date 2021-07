L’organització dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio 2020 va informar ahir dels dos primers positius per covid-19 detectats entre els atletes que es troben allotjats a la Vila Olímpica, a cinc dies de la inauguració.

Els dos esportistes, de nacionalitat no japonesa, van donar positiu en la vigília dins del període de 14 dies després de la seva entrada al Japó, van detallar els organitzadors, que no donen més detalls sobre el cas per un motiu de confidencialitat. El que sí que se sap és que els dos esportistes de la Vila i el resident que va donar positiu el dissabte «venen del mateix país i participen en el mateix esport, venien junts en el mateix equip», va explicar el portaveu de Tòquio 2020, Masa Takaya, durant una roda de premsa.

Els primers positius entre els atletes de la Vila es coneixen un dia després de revelar-se el primer positiu dins del complex residencial situat en una de les illes artificials de la badia de Tòquio, el d’un membre d’una delegació també estrangera. Els contagis d’aquests dos esportistes formen part dels deu nou positius notificats entre els participants dels Jocs, la resta dels afectats no es troben allotjats en el complex, entre ells un atleta.