La selecció de bàsquet dels Estats Units, gran favorita, va tenir l’aportació de 19 punts del base Damian Lillard, líder de l’atac balancejat, que els va permetre guanyar per 83-76 a la d’Espanya en l’últim partit de preparació per tots dos equips camí a Tòquio 2020. El base Ricky Rubio va ser la gran figura d’Espanya i del partit en aconseguir 23 punts. Altres dos jugadors, els pivots Willy Hernangómez, que va sortir de reserva, i el veterà Marc Gasol, de titular, van aportar 11 i 10 punts, respectivament, per ser juntament amb Rubio els únics que van acabar amb dobles dígits. Com a curiositat, Pau Gasol va fer la seva primera anotació als Estats Units més de dos anys després d’abandonar l’NBA per culpa d’una greu lesió al seu peu dret.