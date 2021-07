Una plaga d’ostres a les aigües que acolliran la competició de rem i el debat de si els llits prefabricats de la vila olímpica suportaran persones fent sexe han llimat el dramatisme abans dels primers Jocs Olímpics que es desenvoluparan sota l’estat d’emergència per una pandèmia. Les ostres han estat retirades i els enregistraments d’atletes saltant sobre els seus llits confirmen la solidesa dels materials, però l’èxit de l’empresa es preveu llunyà. Divendres prendrà el peveter dels Jocs que haurien de certificar la victòria global sobre el coronavirus però els titulars nacionals atenen els contagis, corol·lari que al Japó importen menys les medalles que els riscos dels 22.000 atletes i personal variat arribat des de 200 països. Un gimnasta nord-americà i una jugadora de vòlei txeca eleven els positius entre els acreditats a 71. La meitat són japonesos, així que el percentatge de contagiats forans és ridícul, a penes del 0,1%, però suficient per inquietar una societat que acumula quatre ones i tres estats d’emergència.

La realitat pandèmica ha ajustat l’optimisme dels organitzadors. Van posposar els Jocs després d’haver desestimat l’opció confiant que la vacunació hauria immunitzat el món enguany. El pla no mancava de lògica però la nova variant delta, més contagiosa i mortal, ho va arruïnar. Mesos enrere van prohibir l’entrada d’espectadors estrangers, després van limitar la presència dels locals a la meitat de l’aforament i finalment van ordenar la solitud de l’atleta per complir amb el mantra dels «jocs segurs». Els seus esforços no han estat escassos ni tebis. A la vila olímpica, on s’estrenyeran 11.000 atletes, s’han disposat diversos centres d’anàlisis i cartells recordant que la mascareta i la distància mínima d’un metre són obligatòries. Els atletes tindran un contacte mínim amb l’exterior, seran testats diàriament i desqualificats i aïllats si donen positiu. El COI promet que el blindatge de la bombolla és suficient mentre alguns experts dissenteixen. Kenji Shibuya, exdirector de l’Institut de Salut Social del King’s College de Londres, opina que els 71 casos confirmen el sistema com a «trencat».

Els esforços del COI i el Govern japonès no han llimat l’escepticisme popular. Les enquestes han mostrat una oposició als Jocs per sobre del 80%, inèdita en la història olímpica, i la més recent diu que el 68% dels japonesos no creu que els organitzadors controlaran les infeccions. La tossuderia per treure els Jocs endavant ha enfonsat l’acceptació del primer ministre, Yoshihide Suga, fins al 35%, castigat també per una morosa campanya de vacunació que només ha cobert a un de cada tres nacionals. No s’ha encebat el coronavirus amb el Japó, a penes 15.000 morts i 840.000 casos, però el seu últim embat ha forçat a decretar l’estat d’emergència a Tòquio. Els contagis diaris superen el miler i la població tem que la gestió dels Jocs absorbeixi els recursos mèdics que demanda l’última ona. «El COI mai abandona els seus atletes», va recordar ahir el seu president, Thomas Bach. També va elogiar el personal mèdic i voluntaris com a «herois» i va agrair la noblesa del Govern japonès per honrar les seves promeses quan s’amuntegaven els problemes.