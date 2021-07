L’administrador del grup empresarial al qual el FC Barcelona va encarregar el control de les xarxes socials, Carlos Ibáñez, va assegurar ahir davant el jutge que investiga el Barçagate que va ser el club, a través de Jaume Masferrer, mà dreta de Josep Maria Bartomeu, qui va encarregar-li activar els perfils per llançar missatges difamatoris contra futbolistes i opositors a la junta de l’aleshores president, segons les fonts consultades per El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. L’imputat i gestor del conglomerat Nicestream, on figura I3Ventures, va precisar que aquest era un servei extra als contractes signats i que no ho va cobrar, encara que va aclarir que, al seu entendre, no eren piulades difamatòries perquè l’objectiu era «protegir la institució».

L’empresari va declarar a través de videotrucada des de l’Uruguai, on resideix. El seu interrogatori va durar unes dues hores i mitja. Ibáñez va explicar que el Barça, a través d’Òscar Grau, exconseller delegat del club, va contractar-lo per supervisar les xarxes socials i que aquest li va indicar que havia d’adaptar-se a l’organització interna de l’entitat. És a dir, per controlar els missatges a internet que parlaven de l’entitat blaugrana.

Al principi va ser per una temporada, encara que després es va prolongar durant dues més, fent una rebaixa a la seva proposta del 10%. Al final, el Barça es va comprometre a pagar-li un milió d’euros per temporada. En l’última i després d’esclatar l’escàndol, es va rescindir el contracte i les seves empreses van deixar de percebre uns 200.000 euros.

L’administrador de Nicestream va revelar que, fins i tot, quan el Barça va rescindir unilateralment el contracte, el mateix club li va demanar que continués treballant amb ells. Esperava que l’auditoria encarregada per Bartomeu aclarís la situació. Segons la seva versió, l’estat d’alarma per la pandèmia del coronavirus va ser la causa per la qual va deixar de col·laborar amb el Barça. El marge de benefici que obtenia era del 15%.

«Error» o «manipulació»

Ibáñez va defensar la feina de les seves empreses i va concretar que havia treballat per petrolieres i bancs. La seva plantilla, va al·legar, està formada per unes 40 persones. Així mateix, va qualificar d’«error» o «manipulació» que els Mossos d’Esquadra situessin una de les seves societats a l’Uruguai en una caravana abandonada enmig d’un camí, perquè la companyia a la qual es referia la policia està en un edifici. L’advocat de l’empresari, Pau Molins, aportarà proves que això és així.

L’imputat també va defensar haver pagat més de 300.000 euros a Telam Partners, de Jaume Malets, perquè és la comissió que va desemborsar perquè aquesta signa consultora li obrís les portes del Barça. En total, va relatar Ibáñez, va signar cinc contractes amb el club blaugrana des de les seves empreses per realitzar serveis diferents. El seu interlocutor era Jaume Masferrer. Bartomeu només va estar en una primera reunió, l’octubre del 2017. Eren contractes de consultoria i assessorament, va concretar, alhora que va negar que hagués utilitzat bots (perfils robotitzats) i que, en canvi, sí que va detectar-ne desenes vinculats a l’excandidat Víctor Font i al productor audiovisual Jaume Roures.