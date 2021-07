La selecció olímpica d'Espanya, en el seu debut, no ha passat de l'empat contra Egipte (0-0). Els homes de Luis de la Fuente, han portat la iniciativa i han gaudit de moltes ocasions, malgrat que no han pogut marcar cap gol. A la primera part, a més, Mingueza i Ceballos han marxat del camp per problemes musculars.