El Figueres incorpora un davanter d’impacte: Joel Arimany, que va arribar a debutar al futbol professional, a Segona Divisió, de la mà de Pablo Machín al Girona, formarà part de l’equip de Moisés Hurtado. «El Figueres és un club històric que m’ha donat molta confiança per venir. Puc aportar esforç, treball, sacrifici i experiència en categoria superior, ja que tot i que només tinc 23 anys he jugat uns 60 partits a Segona B». Arimany és el vuitè fitxatge d’un Figueres que va anunciar la renovació de Pepu Soler, a qui cedirà al Banyoles, previ pagament d’una quantitat que no s’ha fet pública. Soler, que amplia el seu vincle fins el 2023, no podrà jugar aquest curs al Figueres per motius laborals. «Estic molt content de renovar amb un club com el Figueres, que em fa sentir com a casa. Però em sap greu no poder ajudar un any més a l’equip, ja que la meva situació laboral no m’ho permetrà». La fórmula deixa satisfetes a totes les parts.