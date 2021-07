Dels 14 equips que hi haurà al primer dels tres grups que tindrà la Primera Catalana 2021-22, la meitat, set, són clubs gironins. La competició, que donarà el seu tret de sortida el cap de setmana del 2 i 3 d’octubre, agrupa 43 equips, que s’han hagut de dividir en tres grups: dos de catorze i un de quinze. En un dels grups de catorze, el primer, hi figuren els set club gironins: el Banyoles, el Bescanó, la Jonquera, l’Escala, el Llagostera B, el Lloret i el Palamós, que s’enfrontaran als següents rivals: Mataró, Les Franqueses, Martinenc, Mollet, Muntanyesa, Parets i Unificació Llefià. El degà del futbol català, el Palamós, està disposat a tornar a enfortir el seu nom: «La gent de Palamós ha de sentir que vol jugar aquí, independentment de la categoria», va dir Ferran Corredor, tècnic del Juvenil A, en la línia seguida per Josep Rochés, coordinador del futbol formatiu del club: «La idea és recuperar jugadors i el vincle del poble amb l’entitat».