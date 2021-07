La selecció espanyoa masculina de waterpolo va derrotar ahir la de Montenegro per 8-6 i va mantenir la seva trajectòria immaculada pel grup B de la ronda preliminar dels Jocs de Tòquio, d’on han de sortir quatre dels vuits equips que participaran als quarts de final.

Després de guanyar Sèrbia per començar (13-12), la vigent campionat olímpica, el bon moment dels homes de David Martín es va prolongar amb Montenegro. Amb parcials de 3-2, 2-1, 2-2 i 1-1, Espanya va mantenir el control del partit, més en la primera meitat, on hi va arribar amb un avantatge de 5-3 gràcies a l’efectivitat de l’olotí Blai Mallarach. No hi va haver manera d’imposar-se en cap dels dos últims periodes, però van mantenir a ratlla els balcànis amb una actuació de mèrit del seu porter. Kazakhstan (demà) i Austràlia (dissabte), els propers rivals.