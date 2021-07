La selecció espanyola d’handbol, entrenada pel sarrianenc Jordi Ribera, va certificar la seva classificació per als quarts de final dels Jocs de Tòquio, després d’imposar-se per 25-32 al Brasil, en un partit en el qual l’equip espanyol va patir més del previst a la primera part. Tal com van reflectir els fins a quatre gols (8-4) de desavantatge amb els quals va arribar a comptar l’equip en una arrancada de partit, en la qual no va aconseguir aportar la més mínima solidesa al seu teixit defensiu. Un problema que a poc a poc Espanya va començar a resoldre, creant cada cop més dificultats a l’atac d’una selecció brasilera, que sense saber molt bé el perquè, veia diluir la seva renda.

La millora defensiva, unida a la irrupció del porter Gonzalo Pérez de Vargas, no només va aconseguir igualar el partit, sinó que, fins i tot, va marxar al descans amb un avantatge de dos gols (16-18). Tot un cop per a Brasil, que no es va recuperar. I és que Espanya en va fer prou amb els gols de Raúl Entrerríos, i sobretot les aturades del porter, que va tancar el duel amb un 35% d’efectivitat, segellant amb un parcial final de 0-6 una victòria (25-32), que dóna l’accés als quarts. Espanya havia derrotat prèviament Alemanya i Noruega per un gol de diferència.