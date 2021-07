La selecció espanyola d’handbol va encaixar ahir la seva primera derrota als Jocs de Tòquio per un clar 37-31 davant França, en un partit en el qual el conjunt espanyol no va ser capaç de superar en cap moment l’absència del defensor Viran Morros. Indispensable per explicar els èxits de l’equip espanyol en l’última dècada, l’absència de Morros, que es perdrà el que queda de torneig olímpic per lesió, situava l’equip davant un repte més complicat del que ja suposa enfrontar-se a França, demostrar que pot seguir aspirant a tot sense el líder de la seva defensa. Una cosa que s’intueix, després de veure el rendiment contra França, immensament complicat, ja que sense la presència de Viran Morros el conjunt espanyol no va aconseguir l’excel·lència defensiva en la qual ha basat els seus èxits recents. I és que Espanya no té un substitut pel nou jugador del Fuchse Berlín, la qual cosa va obligar el seleccionador de Sarrià Jordi Ribera a buscar diferents fórmules per intentar tapar l’absència, però ni el pivot Julen Aginagalde, que va jugar el seu primer partit a la capital japonesa, ni el lateral Antonio García van mostrar la mateixa consistència que Morros com a companys de Gedeón Guardiola al bloc central.

No va trigar França a castigar les presses d’Espanya de la mà d’un encertat amb les seves aturades Vincent Gerard i d’un Nadim Remili que, sense perdre els seus dots de canoner, cada dia s’està convertint en un millor central. Espanya va canviar a defensa 5-1, i el partit estava igualat (6-6). Un miratge, ja que Espanya no va trigar a tornar a caure en els seus problemes defensius possibilitant l’escapada definitiva del conjunt francès que va marxar al descans amb una renda de sis gols (18-12) al marcador. Una diferència que va fer de la segona part un tràmit en què Espanya mai va lluitar realment pel triomf.

«No hem sortit bé en el partit. Potser no era ni el rival ni el moment adequat després de la lesió de Viran Morros, però això és el que hi ha. L’equip ha fet els deures. Tots abans de començar hauríem signat guanyar els tres primers partits i classificar-nos ja per a quarts. Ara haurem de canviar la dinàmica», va dir Jordi Ribera.