En un entretingut partit amb un final d’infart amb Rafa Mir com a heroi, la selecció masculina espanyola de futbol ha derrotat aquest dissabte la Costa d’Ivori (4-2) en els quarts de final dels Jocs de Tòquio-2020 i s’ha ficat de ple en la lluita per les medalles. Dimarts que ve (10.00 hores) l’equip de Luis de la Fuente jugarà contra el guanyador del Japó-Nova Zelanda, amb l’ànim de tornar a una final que ha disputat dues vegades amb sort dispar: or a Barcelona-92 i plata a Sydney-2000.

Dues vegades ha hagut de remuntar Espanya contra l’equip ivorià, que es va avançar aviat amb un gol de Bailly. Dani Olmo va empatar en la primera meitat, però, malgrat el domini espanyol el marcador no es va moure fins a l’últim minut, i ho va fer amb el gol de Max Gradel, que semblava acabar amb el somni espanyol. Però llavors va sortir Rafa Mir de la banqueta i en la seva primera intervenció, en el minut 93, va enviar el partit a la pròrroga. Una bogeria. Unes mans de Bailly a l’àrea van permetre Oyarzabal marcar de penal i en el tram final de la pròrroga Rafa Mir va firmar dos gols més per deixar Espanya molt a prop del podi.