Eslovènia és més que Luka Doncic. Ho va comprovar Espanya ahir al Saitama Super Sorra, on va frenar l’anotació del geni eslovè i va marcar el ritme, però va finalment va caure (87-95) davant un equip que va jugar millor els minuts finals. En conseqüència, els de Sergio Scariolo hauran de veure’s les cares amb els Estats Units, la gran favorita a l’or, als quarts de final.

L’estrella no va ser Doncic, sinó el pivot nord-americà amb nacionalitat eslovena Mike Tobey, que va governar la pintura amb un doble-doble de 16 punts i 14 rebots. Espanya va defensar bé els punts de Doncic, que es va quedar en 12, però no va aconseguir frenar la seva capacitat atlètica (14 rebots) ni la seva manera de generar joc als seus companys (9 assistències). Tampoc va controlar el rebot, 51-41 per als eslovens. Això va portar a un final ajustat, en el qual els eslovens van jugar millor les seves cartes i Espanya es va quedar amb dues opcions de triple, d’Alberto Abalde (en un gran partit del gallec, 14 punts) i Ricky Rubio (18 punts i 9 assistències), que no va aconseguir convertir per a la victòria.

Eslovènia es va emportar el partit i el primer lloc del grup. Espanya haurà d’afrontar uns quarts de final contra els Estats Units amb poc més d’un dia de recuperació. El càstig de comprovar que Eslovènia és molt més que Doncic va ser gros. «És un rival més. Prepararem el partit al màxim nivell», va assegurar el president del Bàsquet Girona i pivot de la selecció espanyola, Marc Gasol.