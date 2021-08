Espanya jugarà els quarts de final de Tòquio 2020 després d’acabar la fase de grups a la primera posició i evitar, per tant, els Estats Units, gràcies al triomf d’ahir contra el Canadà (66-76) que es va gestionar des de la defensa i l’agressivitat que va sorprendre a les nord-americanes.

Espanya va arrencar endollada, intensa en la pressió, amb un 0-5 liderat per una activa Ouviña. Nirra Fields va sortir de la banqueta per aixecar a les canadenques, però Ndour i Gil dominaven la pintura i la seleccionadora canadenca Lisa Thomaidis va haver de parar-ho quan va veure que Espanya podia anar-se’n (11-17, min. 3).

El que hagués dit la seleccionadora de les nord-americanes es va quedar en un no-res. Canadà va posar un punt més d’agressivitat i a Espanya se li van acabar les idees en atac. El pas per vestidors va anar bé al conjunt espanyol. Van sortir de nou intenses i amb el primer triple del partit, d’Ouviña, van posar la màxima diferència del duel (34-49, min. 23). Tan cert com que una sèrie de defenses espectaculars de les espanyoles i el segon triple d’Ouviña van posar a les de Lucas Mondelo en vint punts de diferència (36-56, min. 26). L’ensurt va parèixer amb un triple (54-60, min. 32). Canadà ja havia competit fins al final contra Sèrbia però la resposta dels dos triples d’Alba Torrens va impossibilitar l’intent de remuntada de les canadenques fent que Espanya passés a quarts com a primera de grup.