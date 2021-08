El somni d’Espanya i el somni de Pau Gasol, i tota la generació que representa, va arribar al final a Tòquio. Els Estats Units es van erigir en un mur insalvable, igual que ha passat en les últimes edicions dels Jocs (81-95). Des d’Atenes, el ‘Dream team’ ha limitat el sostre de la generació d’or del bàsquet espanyol. El 2004 va ser a quarts de final; a Londres, a la final, i a Rio, a les semifinals. La història va tornar a repetir-se a Saitama.

Durant, amb 27 punts, però també Tatum (13), i Holiday (12) van abaixar el teló a la carrera de Pau Gasol i qui sap si algun jugador més d’aquest grup, i van deixar sense premi el partidàs de Ricky Rubio, enorme, una actuació superlativa, amb 38 punts, que va mantenir la selecció amb alè fins al final.

A la selecció li va costar entrar al partit per un excés de motivació. Els jugadors de scariolo van començar molt accelerats per equilibrar la velocitat i el joc intens dels EUA i per contrarestar l’agressivitat de la seva defensa. Només Ricky Rubio va aguantar aquest ritme. Però, al nivell que hi ha en aquest torneig, no n’hi va haver prou per sostenir Espanya. El base del Masnou va sumar 13 dels primers punts. Els altres quatre van ser de Claver. Però la selecció de Popovich es trobava còmoda, sobretot amb un Durant molt enxufat.

Canvis de Scariolo

Scariolo va necessitar moure la banqueta per canviar la dinàmica i elevar la consistència. El canvi, curiosament, va arribar quan Ricky se’n va anar a la banqueta perquè Sergio Rodríguez li va agafar el relleu anotador amb l’espurna que sol caracteritzar el canari (10 punts i una determinació impressionant), però sobretot perquè l’entrada de Willy Hernangómez i Garuba, amb els dos germans Gasol a la banqueta, va blindar la defensa espanyola i va fer un tomb al rebot.

De sobte, Espanya no només es va trobar limitant els llançaments triples còmodes dels nord-americans, sinó com a únic dominador sota les cistelles, amb un Hernangómez sublim. També va blindar la seva zona amb quatre taps al segon quart que van fer volar els jugadors de Scariolo.

La selecció es va disparar fins als 10 punts de diferència (39-29) en uns minuts d’autèntic desconcert dels EUA, que van necessitar dos temps morts Popovich, la tornada al camp de Lillard i una nova escomesa anotadora de Durant per aconseguir reenganxar-se al partit i anar-se’n amb l’empat al descans (43-43).

Parcial letal

Els Estats Units, però, van tornar del vestidor amb molt millor mentalitat i sobretot fidels al guió dissenyat per Popovich de moure i compartir millor la pilota per trobar posicions còmodes per als seus tiradors. Booker i Lavine van fer la seva aparició, en aquest sentit. Però sobretot va emergir amb tota la seva enganxada Durant i el parcial dels primers sis minuts del tercer període va ser demolidor per a la vigent campiona olímpica que, de sobte, es va trobar amb una bretxa de 16 punts (49-65) que semblava una sentència anticipada.

En aquesta situació de màxima pressió, Scariolo va tornar a prendre una decisió arriscada. Va asseure Marc i va posar a la pista dos bases (Ricky i Sergio Rodríguez) i va jugar diversos minuts amb quatre exteriors amb Ricky tornant a assumint la responsabilitat en atac, i aquest canvi de plantejament va tenir la seva recompensa amb un parcial de 14-4 per a la selecció, que va obrir l’escenari per a l’últim període (63-69, m. 30).

L’esforç d’Espanya va ser encomiable, però insuficient davant un rival molt enxufat i que va trobar recursos més enllà de Durant, Tatum, Lillard o Lavine, mentre que a la selecció Ricky Rubio es va trobar massa sol en la batalla i, tot i que el base català va aguantar els marges entorn de la desena de punts, els EUA no van abaixar el nivell i van acabar per lligar un triomf que els portarà a la baralla per les medalles.