La selecció espanyola masculina de waterpolo, amb l’olotí Blai Mallarach, intentarà mantenir el seu gran camí en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 i aconseguir aquest migdia (12.50 h) l’accés a la tercera final olímpica de la seva història, que exigeix abans superar una altra apassionant batalla contra Sèrbia. El combinat nacional somia a repetir la fita assolida per aquella generació que liderava Manel Estiarte, que va lluitar per l’or a Barcelona ‘92 i Atlanta ‘96, amb èxit en la ciutat nord-americana, en el que és l’últim metall del waterpolo masculí en uns Jocs. Ara, les opcions passen fins i tot per l’or.