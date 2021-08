L'espanyol Jorge Martín "Martinator" ha aconseguit la seva primera victòria a MotoGP en guanyar el Gran Premi d'Estiria que s'ha disputat en el circuit Red Bull de Spielberg, després d'haver estat també el més ràpid d'entrenaments. Martín va saber frenar totes les aspiracions del vigent campió del món, el mallorquí Joan Mir (Suzuki GSX RR), que es va haver de conformar amb la segona plaça, i amb el líder del mundial, el francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), tercer.

En la segona volta Mir es va equivocar i Márquez es va veure perjudicat per l'acció, en la qual tots dos van perdre posicions enfront dels pilots oficials de Yamaha, el francès Fabio Quartararo i el gironí Maverick Viñales.

La primera sorpresa i negativa han estat els problemes tècnics de la Yamaha de Viñales, que s'ha hagut de ficar al carril de tallers per a fer des d'aquí la sortida en parar-se el motor de la seva moto en aquest instant.

I en la quarta volta Jorge Martín s'ha col·locat líder a final de la recta camí de la corba tres, que ja ha passat en primer lloc, seguit per Mir, Miller, Quartararo i el francès Johann Zarco, en tant que Marc Márquez continuava tenint problemes i no semblava capaç de recuperar posicions ràpidament, com tampoc Maverick Viñales.

Finalment, Alex Rins (Suzuki GSX RR) va ser setè per davant de Marc Márquez, amb el seu germà Alex Márquez desè, Dani Pedrosa onzè, Iker Lecuona (KTM RC 16), quinzè, Pol Espargaró (Repsol Profunda RC 213 V), setzè, i el gironí Maverick Viñales, dinovè.

Moto2

L'italià Marco Bezzecchi (Kalex) ha sumat la seva primera victòria de la temporada en vèncer el Gran Premi de Estiria de Moto2, i retallar d'aquesta manera distancies amb el líder del mundial, l'australià RemyGardner (Kalex), que s'ha hagut de conformar amb la quarta plaça, per davant de AiOgura, Celestino Vietti (Kalex) i Raúl Fernández, amb Xavier Vierge (Kalex) novè. El gironí Albert Arenas ha quedat quinzè.