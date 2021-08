L’espanyol Jorge Martín (Ducati) va aconseguir ahir la seva primera victòria en MotoGP al guanyar el Gran Premi d’Estiria que es va disputar al circuit Red Bull d’Spielberg, després d’haver estat també el més ràpid d’entrenaments. Martín va saber frenar totes les aspiracions de el vigent campió del món, Joan Mir (Suzuki), que es va haver de conformar amb la segona plaça, i amb l’actual líder del campionat, el francès Fabio Quartararo (Yamaha), tercer.

No va tenir el dia el rosinc Maverick Viñales, que va haver d’enfilar el carrer dels tallers per fer des d’allà la sortida en aturar-se el motor de la seva moto. Un mal auguri que es va confirmar amb el dinovè lloc final. Rins va ser setè, per davant dels germans Márquez, mentre que Dani Pedrosa va ser onzè.

Arenas és quinzè

En Moto2 va ser Marco Bezzecch (Kalex) el guanyador de la prova retallant distàncies amb Remy Hardner, líder del Mundial, quart. El podi el van completar Arón Canet (Boscoscuro) i Augusto Fernández (Kalex). De la seva banda, el gironí Albert Arenas, vigent campió de Moto3, es va conformar amb la quinzena posició.