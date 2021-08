El Camp Nou acollirà aquest diumenge el seu primer partit amb públic en un any i mig. Serà el primer sense Leo Messi i, de moment, només podrà encabir-hi menys de 30.000 persones per les restriccions sanitàries dels protocols covid. Però per poder tornar a reobrir les portes, el club blaugrana ha hagut de gastar aquest estiu 1.800.000 euros en reformes per intentar esmenar 900 patologies detectes el juliol de 2019. La junta actual ha hagut d’emprendre una inversió a l’estadi, les rampes i en les motxilles de gol sud i gol nord. Des de l’entitat s’assenyala que 119 d’elles eren de caràcter urgent. No és que hi hagués un problema estructural que amenacés enderroc ni que impedís l’obertura total de l’estadi però que, si no es resolien de manera immediata, haurien impedit obrir algunes zones. A més de les mesures de caràcter urgent, un informe encarregat el 2019 per la junta de Josep Maria Bartomeu també va detectar altres 490 actuacions de seguretat per evitar el desprendiment de trossos de pedra sobre els aficionats. Al filtrar-se aire en el formigó es produïa un procés de carbonatació, que podia produir la fissuració i el posterior desprendiment del recobriment de formigó de l’estructura. Finalment hi havia també actuacions 351 de manteniment.

La denúncia de Tusquets

Fonts de l’actual junta, que critiquen la «deixadesa» de l’anterior, es pregunten com es va deixar entrar públic després de l’informe sense resoldre aquests problemes la temporada 19/20. Carles Tusquets, president de la junta gestora, ja denunciava el passat mes de desembre a RAC-1 l’estat en què es trobava el camp. «Hi ha una part de l’estructura de l’estadi que està caient», lamentava. «En alguna porta d’entrada a l’estadi han caigut trossos de sostre. Cal fer obres de forma urgent».

Esperant l’Espai Barça

Després d’invertir un total d’1,8 milions d’euros aquest estiu, el club es gastarà mig milió d’euros més en una segona fase d’adequació mentre s’aclareix el projecte de l’Espai Barça. «Hem d’anar compaginant la presència dels nostres abonats i en vuit mesos, quan es faci la coberta, ens haurem de traslladar», va explicar Joan Laporta a finals de maig, en què va avançar que l’auditoria determinaria el pressupost final del nou estadi. Una auditoria que, segons va avançar la setmana passada el president, ha registrat unes pèrdues en l’exercici anterior de 487 milions. Més del doble del que s’esperava per la directiva quan va assumir el càrrec.La idea és que durant les obres de l’Espai Barça el Camp Nou tingui una capacitat mínima de 80.000 espectadors però que durant «un curt període de temps» l’equip haurà de jugar en un altre recinte que «serà molt probablamente» Montjuïc, amb capacitat de 55.926 espectadors.

L’assistència, una incògnita

En la temporada 2019/2020, darrera amb públic a la grades, l’assistència mitjana va ser de 74.026 aficionats. Després de tant temps esperant poder tornar al Camp Nou, el baix nombre de petició d’entrades d’abonats ha disparat alarmes. Tot i que és cert que des que les temporades comencen a l’agost en lloc de setembre hi havia més turistes que abonats en el primer partit a l’estadi, ha sorprès que tan sols 15.280 socis amb seient hagin sol·licitat assistir al duel inaugural. La traumàtica sortida de Leo Messi, que ha deixat al barcelonisme en schock, podria ser una explicació per a això. Caldrà veure com evoluciona l’assistència durant la resta de la temporada, que estarà previsiblement condicionada també per les restriccions sanitàries.