Nou episodi en el serial de Kylian Mbappé i el Reial Madrid. El director esportiu del PSG, Leonardo, va dir «no» als 160 milions d’euros oferts pels blancs, però si el futbolista vol marxar, «no el retindrem», va dir. El PSG ha dit «no verbalment» i desitja «conservar» el seu jugador, que acaba contracte el juny del 2022, però va considerar «no suficient» la proposta, tot i que el dirigent brasiler es prepara per a una eventual sortida del seu campió del món. «La nostra posició ha sigut sempre conservar a Kylian, renovar el seu contracte», va insistir. Però, si Mbappé «vol marxar, no el retindrem, però se n’anirà sota les nostres condicions. Si un jugador vol marxar, marxarà; el club, el projecte, estan per sobre de tots».

TELECINCO OFERIRÀ EL DEBUT DE LEO MESSI

La cadena de televisió Telecinco, propietat del grup italià Mediaset, retransmetrà el pròxim partit de Lliga del PSG francès contra el Reims, el diumenge 29 d’agost a les 20.45 hores, en el qual s’espera el debut de l’argentí Lionel Messi. La cadena televisiva ha arribat a un acord per oferir el primer partit de Messi en el seu nou destí després de la seva sortida del Barça amb Kosmos Holdings, l’empresa de la qual és copropietari i conseller delegat el central del Barcelona Gerard Piqué, que ha comprat els drets de retransmissió televisiva a Espanya de la lliga francesa per les pròximes tres temporades. El partit també es podrà veure en el canal en la plataforma de vídeo per internet Twitch d’Ibai Llanos.