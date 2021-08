Fabio Quartararo (Yamaha) es va mostrar inabastable pels seus rivals en el Gran Premi de Gran Bretanya de MotoGP celebrat al circuit de Silverstone i va sumar la seva cinquena victòria de la temporada. Al pilot francès el van acompanyar al podi Àlex Rins (Suzuki), segon, i Aleix Espargaró (Aprilia), tercer, que suma així el primer podi de la història per a l’escuderia de Noale. El triomf permet a Quartararo ser encara més líder del Mundial i ara ja treu 65 punts al segon classificat, que ara és Joan Mir (Suzuki), que ahir només va poder ser novè. Tercer ho és Francesco Bagnaia (Ducati), que tot i sortir des de la primera línia de la graella va acabar catorzè i ja està a 69 punts del líder del Mundial.

L’elecció dels pneumàtics va ser una de les decisions més importants per a la carrera britànica i això es va observar en alguns pilots, els més indecisos, que havien desmuntat les rodes de les seves motos en arribar a la formació de sortida per esperar fins a l’últim moment per prendre la decisió.

No va fallar en la sortida Pol Espargaró, que va arrencar com un autèntic míssil, amb el seu germà Aleix a la seva estela a més de Bagnaia i el mateix Marc Márquez. Però en el revolt nou d'aquesta primera volta el pilot de Cervera es va veure involucrat en una caiguda amb Jorge Martín (Ducati) i cap dels dos va poder continuar la carrera.

El petit dels Espargaró va tirar amb força en aquests metres inicials, però el seu germà gran va respondre sense cap problema i va intentar superar el germà en la tercera volta, encara que sense èxit. Els dos Espargaró comandaven un grup de sis pilots on també hi havia Quartararo, Bagnaia, Jack Miller (Ducati) i Mir, amb el seu company d’equip Rins una mica més enrere.

Un error de Pol Espargaró va permetre a Quartararo passar a liderar la cursa en la sisena volta. A partir d’aquí, el francès va canviar el ritme, amb volta ràpida de carrera inclosa, i davant la forta velocitat del de Yamaha no va tenir res a fer Pol Espargaró, que va ser superat una mica més tard pel seu germà. Així, el vencedor de la cursa britànica ja tenia un clar vencedor. Només un error humà o una avaria mecànica impedirien a Fabio Quartararo aconseguir el seu cinquè triomf de l’any, i això no va passar. Per darrere, Aleix Espargaró va intentar frenar els atacs de Rins per aconseguir la segona posició, però el de Suzuki el va superar en la dotzena volta.

Arenas no puntua a Moto2

Albert Arenas (Boscoscuro) va quedar fora dels punts per segona cursa consecutiva. El pilot gironí va acabar en la dinovena posició en la cursa de Moto2, on el vencedor va ser Remy Gardner (Kalex), el líder del Mundial. D’altra banda, en Moto 3 el guanyador va ser Romano Fenati (Husqvarna), que va aconseguir la seva primera victòria de l’any.