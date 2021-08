Va arribar el dia. El debut de Leo Messi amb la samarreta del PSG ja és una realitat després que el Barça no el pogués renovar i el passat 5 d’agost i cinc dies més tard acabés fitxant pel club parisenc. I va debutar en la victòria del seu equip al camp del Reims (0-2), amb un doblet d’Mbappé, qui al final del mercat de fitxatges podria acabar al Madrid.

Es va veure un Messi visiblement tranquil quan va començar el partit. L’argentí va veure la primera meitat i part de la segona a la banqueta, on va seure al costat del seu compatriota argentí i company de selecció Leandro Paredes. Des d’allà, va veure com en el minut 15 Kylian Mbappé inaugurava el marcador (0-1). I també va veure, ja en els cinc minuts de la represa, com l’àrbitre anul·lava un gol del local Munetsi per fora de joc. Una jugada que es va estar revisant una bona estona des del VAR.

Veient com anava el partit, Mauricio Pochettino ja no va aguantar més i al minut 58 va començar a fer escalfar a l’astre argentí. Només van ser set minuts, fins als 65, quan va arribar l’hora del debut. Abans, però, Mbappé va tenir temps de posar el segon pel conjunt visitant al minut 63.

Era el minut 65 i els aficionats parisencs que van poder accedir a l’estadi Auguste Delaune de Raims van embogir quan l’argentí va entrar al terreny de joc amb el dorsal 30, amb el qual va debutar amb el Barça el 16 d’octubre de 2004 a l’Estadi Olímpic de Montjuïc davant l’Espanyol. Aquell dia, ho va fer substituint Deco, ahir va entrar al lloc del seu amic Neymar. Per tant, no es va poder veure el trident format per Messi, Neymar, Mbappé sobre el rectangle de joc, i potser no es veurà mai perquè tots els rumors apunten que el francès acabarà al Reial Madrid en les pròximes hores.

El davanter de Rosario va jugar per dins, intentant ajudar en la creació del joc del seu equip. Fins i tot, va tenir un parell d’arrencades de les seves i els seus companys el van buscar però, de moment, el seu primer gol amb la samarreta del PSG haurà d’esperar.