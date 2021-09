Max Verstappen (Red Bull) va recuperar el lideratge del Mundial de Fórmula 1 després de guanyar el Gran Premi dels Països Baixos, la tretzena cita de l’any, a Zandvoort. El neerlandès es va convertir ahir en heroi nacional en un circuit on gairebé 70.000 persones no van deixar-lo d’animar. Tot i que els espectadors aplegats al circuit tambén va veure amb preocupació com en alguns moments s’aprovava Lewis Hamilton (Mercedes), que es va haver de conformar amb la segona posició.

Verstappen va començar sense problemes des de la pole en un circuit de la vella escola. La pista construïda sobre les dunes del Mar Menor és curta, estreta i ondulada, però el pilot de Red Bull, de 23 anys, no va tenir cap contratemps en tota la cursa i en cap moment va veure perillar la seva posició. Hamilton i Bottas van voler guanyar-lo en l’estratègia, però ni així van aconseguir desbancar el neerlandès de la primera posició. El britànic es va haver de conformar amb fer la volta ràpida de la cursa, que li fa sumar un punt extra en la classificació general.

Però ni aquest punt extra va impedir que Verstappen tornés a situar-se al capdavant del Mundial quan falten nou curses per disputar-se. Ara, el pilot de Red Bull té 224,5 punts, tres més que el britànic de Mercedes. El neeralndès ahir va guanyar la seva dissetena cursa a la Fórmula 1 -la setena aquest any- i ara els dos pilots es tornaran a veure les cares el pròxim cap de setmana a Monza, la mítica pista de Llombardia, on es disputarà el Gran Premi d’Itàlia.

D’altra banda, Fernando Alonso (Alpine) va acabar sisè després de superar Carlos Sainz (Ferrari), setè, en les últimes voles. L’asturià, que sortia novè, va arrencar molt bé la cursa i en els primers revolts ja era setè després de superar Ocon i Giovinazzi. Després, es va aprofitar dels problemes de pneumàtics del madrileny per acabar en una meritòria sisena posició.