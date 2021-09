El Tottenham podria sancionar els jugadors Cristian Romero i Giovani Lo Celso després dels incidents que van passar diumenge en el partit de classificació per la Copa del Món de Qatar 2022 entre Brasil i Argentina. El duel va ser suspès al minut sis per les autoritats sanitàries del país sud-americà per la suposada arribada de forma il·legal dels dos jugadors del club londinenc i també d’Emiliano Buendía i Emiliano Martínez, jugadors de l’Aston Vila. Aquests quatre futbolistes no haurien complert la quarantena obligatòria a la qual s’han de sotmetre els passatgers del Regne Unit.

La selecció argentina ja és al seu país per preparar el duel de dijous davant Bolívia. Qui ja ha marxat de la concentració són Buendía i Martínez, alliberats per Scaloni. Però abans de tornar al Regne Unit passaran per Croàcia per fer els 10 dies -al Regne Unit se n’han de fer 14- d’aïllament necessari. Sí que continuen amb la selecció Lo Celso i Romero, però encara no se sap si jugaran dijous i si el Tottenham finalment els sancionarà pels incidents del partit contra Brasil.