No va poder ser. La desena Lliga Catalana se li va escapar a un Spar Girona que va caure davant el Cadí La Seu (69-65) en la final del torneig disputada al Nou Congost. Amb els dos equips amb moltes baixes -sis en total per les gironines- calia veure com plantejaven el partit unes i altres, en el que va ser un enfrontament amb molta tensió, però també amb moltes imprecisions i errades, potser normal en tractar-se d’un torneig encara de pretemporada. Però qui va sortir guanyant aquesta lluita va ser el Cadí, que va controlar des del segon quart el partit i el va portar cap al camí que volia. De fet, va arribar a tenir un avantatge d’onze punts en el tercer quart (44-33) després d’un inici en què l’Uni semblava que podia trencar el marcador (9-18).

Laia Raventós, amb 13 punts, Irati Etxarri, amb 16, i Laura Peña, amb 18, van portar de corcoll la defensa gironina, mentre que per les d’Alfred Julbe van destacar Julia Reisingerova, amb 19 punts, però fallant molt des de la línia de tirs lliures -com tot l’equip amb un 20 de 31-, i Laia Flores, que va mantenir l’equip dins del partit amb algunes cistelles consecutives en el tercer període, quan les de Bernat Canut s’haurien pogut escapar. Però les gironines no es van rendir i van plantar cara fins al final. Fins i tot, Flores va tenir l’oportunitat de forçar la pròrroga quan el marcador era de 68-65, però el triple de la barcelonina no va entrar i les de l’Alt Urgell van conquerir un títol que no aixecaven des de 2016.

L’Uni van tenir l’oportunitat de trencar el partit en el primer període, quan guanyava de 9 punts (9-18) i havia fet un parcial de 0-13 capgirant un 9-5 inicial. No el va saber aprofitar, també perquè el partit va proposar moltes alternatives en el joc. A causa de les baixes, Alfred Julbe va fer jugar força minuts dues jugadores de la pedrera, Faustine Parra i Berta Ribas. I va ser amb les rotacions que l’Uni no va trobar l’equilibri perquè les jugadores de la banqueta van aportar pocs punts. En un principi les de La Seu tenien complicat tancar el joc interior de l’Uni, però les de Julbe també tenien problemes per defensar els tirs d’exteriors de les rivals, i això va fer que les lleidatanes es posessin per davant amb el 31-29 quan faltaven dos minuts i mig per al descans. Les de Fontajau trobaven bones opcions de llançament, però la pilota no volia entrar, i això va fer que l’Uni es quedés encallat en els 29 punts. Des del tir lliure anotat per Drammeh (24-29), les de Julbe no havien vist cistella fins que Reisingerova va caçar un rebot ofensiu i va fer el 33-31 en els últims instants del segon període. Però Peña, en l’última acció, va fer que les de Bernat Canut marxessin quatre punts per sobre als vestidors (35-31).

El partit tenia una clara dinàmica que va continuar en la segona meitat. Només Reisingerova va ser capaç de veure cistella en els tres primers minuts del tercer quart, quan el Sedis s’havia escapat a un màxim d’11 punts (44-33). Un bàsquet de la txeca i un altre de Laia Flores en un contracop van tallar el bon moment de les lleidatanes (44-37), però el Sedis sabia aguantar la diferència, mentre que l’Uni no podia aproximar-se a les rivals, tot i que tampoc permetia que trenquessin el partit, i tot quedava obert als últims deu minuts (50-45).

Va arribar la reacció, però a batzegades, i va ser insuficient. Una cistella de Flores va igualar el partit a 50, i Reisingerova va convertir un tir lliure que posava a l’equip per davant després de molt temps (50-51). Però les de l’Alt Urgell van controlar en tot moment el partit i van ser més efectives en el tram decisiu. Les d’Alfred Julbe, però, no es rendien (62-59), cosa que va fer que el suspens es mantingués fins al final per conèixer el guanyador, però cada vegada que l’Uni s’aproximava, el Sedis responia. Laia Flores va anotar dos tirs lliures per posar l’equip a tres quan faltaven 38 segons (68-65), calia una bona defensa, que no es va produir, però Peña va fallar sota cistella. La base barcelonina va tenir a les seves mans forçar la pròrroga, però va fallar el triple i Peña va sentenciar convertint el segon tir lliure (69-65).