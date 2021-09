Banyoles recupera la Travessia de l’Estany, que tornarà aquest diumenge després que l’any passat s’hagués de suspendre per culpa de la covid-19. El CN Banyoles ha tingut en compte totes les mesures restrictives per frenar la pandèmia a l’hora d’organitzar-la i és per que això que la 77a edició de la prova s’ha adaptat a la situació actual donant especial importància a les sortides i arribades per tal d’evitar aglomeracions entre els participants.

«Ens fa molta il·lusió reprendre la Travessia amb una prova molt més àgil i ràpida. Potser perdem l’aspecte social, però ja el recuperarem en els pròxims anys», va explicar ahir el president del CN Banyoles, Albert Comas. L’adaptació a les mesures del Procicat ha provocat que es traslladin tant les zones de sortida com d’arribada, que abans eren des de les instal·lacions del club. A més a més, l’ús de la mascareta serà obligatori fins que els participants es llencin a l’aigua i l’ordre de fer-ho serà de manera esgalonada segons les inscripcions. En l’arribada, s’haurà de fer un recorregut fins a la Torre de rem amb el principal objectiu d’evitar aglomeracions. La sortida de la Travessia, de 2.115 metres, seguirà els horaris habituals: 2/4 de dotze la femenina i 2/4 d’una la masculina.

Una de les altres conseqüències de la pandèmia ha estat la supressió de la Travessia per als més petits, de 400 metres. No obstant això, sí que es disputarà la de menors, de 1.000 metres, per a nens i nenes nascuts entre el 2009 i 2010 (10.30 h).

«S’ha convertit en la prova emblemàtica de la natació catalana. Sens dubte, és la més important perquè ha sabut aglutinar tots els àmbits de l’esport per donar resposta en els àmbits social, lúdic, popular i competitiu. És difícil trobar proves esportives que ho tinguin tot», va comentar el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyoles, Jordi Congost.

La participació, pel bon camí

Tot i que no s’arribarà ni de bon tros a les xifres de rècord aconseguides en les edicions del 2018 i 2019, el ritme d’inscripcions -que va tancar-se ahir- s’apropa al dels anys anteriors. A falta que el CN Banyoles confirmi el nombre de participants, s’espera que superi els 1.000 en totes les competicions.

La Travessia d’enguany també veurà reforçat el nombre de voluntaris per garantir que la jornada es desenvolupi adequadament. En les edicions passades, el CN Banyoles comptava amb mig centenar de voluntaris, i en aquesta, en canvi, n’hi haurà més de cent.

L’autor del cartell de la 77a edició de la Travessia de l’Estany és Josep Ponsatí, Premi Nacional de Cultura 20219. Ponsatí va ser l’autor de l’escut del CN Banyoles el 1966.