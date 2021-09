A 1.300 quilòmetres del seu Sant Gregori natal, Guillem Rodríguez ha encetat fa una setmana una atrevida aventura en la seva carrera futbolística. Res de futbol anglès o de Bundesliga, que potser tenen més reclam mediàtic; el defensa gironí ha canviat el filial del Reial Madrid pel Moghreb Atlètic Tetuan de la segona divisió marroquina, amb qui ha signat fins al 2023. «Sempre m’ha agradat viatjar i conèixer noves cultures. Ara puc fer-ho fent el que més m’agrada, que és jugar a futbol», explica Guillem. Format al planter del Sant Gregori, del Girona i del Sàbat, el lateral dret va explotar a Tercera Divisió amb l’Horta de Nacho Castro fa tres anys, un cop ja desvinculat del club de Montilivi. D’allà el va pescar el Madrid, on ha jugat al Castella, a Segona B les dues últimes temporades a les ordres de Raúl González (24 partits). Aquest estiu, amb 23 anys, va rescindir contracte amb el conjunt blanc i, mentre diversos clubs preguntaven sense decidir-se del tot a fitxar-lo, va llançar-se de caps a la proposta del Tetuan. «L’entrenador és català (Toni Cosano). Vam parlar i de seguida vam tenir bon feeling. Volia sortir d’Espanya. Em vaig informar del club, del projecte i de tot el que hi havia al darrere. És un club històric. Jugarem la final de la Copa del Marroc el mes que ve. Em va agradar la idea i aquí he acabat», explica des de l’hotel on viu aquests primers dies.

Tetuan és una ciutat d’uns 380.000 habitants, que ha seduït el gironí tot i el poc temps que ha tingut per fer turisme. En aquest sentit, el gironí té decidit anar a viure a una zona de platja anomenada Cabo Negro i més endavant començar a conèixer bé la ciutat i el país. «La gent és molt amable. El Marroc és un país molt bonic i ho aprofitaré per conèixer noves cultures», explica alhora que reconeix que «tot és força diferent» del que fins ara ha viscut. «Són una ciutat i una cultura noves, i realment és molt diferent. Les botigues, la relació de la gent... Em toca adaptar-me a la nova vida i endavant», diu. Un dels aspectes més interessants de l’Erasmus de Guillem és el menjar. «Aquí la cuina és molt bona. Tot és ben especiat, fet que dona molt de gust al menjar i m’agrada». Pel que fa a la calor, el gironí admet que «en fa i força» però destaca que el clima no és gaire diferent del que pot haver-hi a Cadis.

Guillem reconeix que entén però no parla francès; tampoc àrab, però «entre l’anglès i el castellà» es fa entendre amb tothom. A la plantilla la majoria són marroquins tret de Hicham, un murcià de família àrab amb passat a Segona A amb l’Almeria. Guillem confia fer una bona temporada al Marroc. No pensa més enllà. Tornar al Girona? «És clar que m’agradaria. Seria súper bonic». D’interès o oferta, «no n’hi ha hagut» aquest estiu.

L’escalf de Marcelo i Isco

Lluny dels focus mediàtics de Valdebebas, la nova realitat de Guillem és a Tetuan. El gironí ha endreçat els bons records que li han deixat les dues temporades al filial del Reial Madrid per obrir una nova etapa al Marroc. Enrere queden un bon grapat d’experiències viscudes durant els entrenaments amb el primer equip. I és que Guillem va participar en una quinzena llarga de sessions a les ordres de Zinedine Zidane. «Tots em van tractar molt bé. Cap queixa. Com a tot arreu n’hi ha que van més al seu aire. Marcelo i Isco, en canvi, s’acostaven més als joves perquè ens sentíssim còmodes».