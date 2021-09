El Barça va topar amb la realitat el passat dimarts contra el Bayern de Munic (0-3). La dura derrota va evidenciar que l’equip blaugrana està molt lluny de poder aspirar a la Champions i de competir contra els equips més potents del continent. A la Lliga, els homes de Ronald Koeman saben que les opcions d’èxit són molt superiors. L’equip afronta el partit contra el Granada (21:00, Movistar LaLiga) com una nova oportunitat per deixar enrere la desfeta europea.

L’enfrontament també serà un examen pel tècnic neerlandès del Barça, Ronald Koeman. L’entrenador va haver de desmentir en roda de premsa que es jugui el càrrec en els propers tres partits. La ressaca europea també tindrà efectes en l’alineació. Koeman haurà de decidir quins dos jugadors substituiran a Pedri i Jordi Alba, lesionats contra el Bayern. Tot fa pensar que escollirà Sergiño Dest per cobrir la baixa al lateral esquerre. Alejandro Balde, que va debutar a la Champions dimecres passat, haurà d’esperar el seu torn a la banqueta. Al mig del camp, per omplir el buit que deixa Pedri, tot fa pensar que Koeman triarà Gavi o Riqui Puig. El Barça tampoc podrà comptar amb els lesionats Ousmane Dembélé, Kun Agüero, Braithwaite ni Ansu Fati, que s’espera que pugui reaparèixer el diumenge 26 contra el Llevant. L’elecció de l’onze i els minuts dels joves, així com la formació utilitzada per part de Koeman, 4-3-3 o 3-5-2, poden accentuar, encara més, les discrepàncies entre la junta directiva i l’afició i el neerlandès.

Les urgències del Granada

El rival del Barça, el Granada, tampoc arriba en un bon moment al Camp Nou. L’equip dirigit pel català Robert Moreno i dissenyat als despatxos per l’amerenc Pep Boada, encara no ha guanyat cap partit aquesta temporada (2 empats i 2 derrotes). Necessita començar a sumar de tres en tres per abandonar la zona baixa de la classificació. Moreno tindrà tota la plantilla disponible per la visita al Camp Nou. El Granada vol mirar de repetir la gesta de la temporada passada quan, entrenats per Diego Martínez, van endur-se els tres punts de Barcelona, després d’imposar-se per un gol a dos i allunyar al Barça del títol de lliga.

Els blaugranes no es poden permetre una altra ensopegada si no volen allunyar-se de les posicions capdavanteres de la classificació. En cas de victòria, el Barça atraparia a l’Atlètic de Madrid, que no va passar de l’empat contra el l’Athletic Club.

Koeman analitza la seva situació i diu que no li té «cap por» al futur immediat

Ronald Koeman va haver de defensar en roda de premsa la gestió de l’equip després de la derrota europea contra el Bayern. El tècnic va dissipar tots els dubtes sobre una possible destitució en cas d’un mal resultat contra el Granada. Es va mostrar confiat però molest per haver de ratificar el càrrec constantment: «Ja sé que el que compta són els resultats, però no li tinc cap por al meu futur». Va demanar paciència i més temps per millorar l’estil de joc, una de les principals crítiques en aquest inici de temporada, i va voler evitar les comparacions entre les dues derrotes contra el Bayern. Segons Koeman, la presència de jugadors joves a l’alineació i la inexperiència que tenen competicions de primer nivell, és la principal diferència que veu entre el 2 a 8 de la temporada anterior i el 0 a 3 del dimarts. En aquesta línia, va afirmar que no li fa por posar jugadors joves a l’onze, però no creu que coincideixin tots ells en una alineació.